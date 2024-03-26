"Почта России" возобновила наземную доставку в Европу

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"Почта России" возобновила наземную доставку посылок в страны Европы. Об этом ТАСС сообщил глава компании Михаил Волков.

"Почта России" возобновила доставку отправлений в Европу наземным транспортом, при этом сохраняется возможность авиационной доставки посылок в европейские страны", – сказал он.

Компания временно перестала доставлять посылки наземным транспортом в Европу с февраля 2024 года. Ограничения затронули более 20 стран.

Ранее правительство одобрило выделение средств из федбюджета "Почте России" в следующем году для модернизации отделений и объектов почтовой связи, которые находятся в сельской и труднодоступной местностях. Программа затронет более 770 объектов.

