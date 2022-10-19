Европарламент присвоил премию Сахарова украинскому народу в лице Зеленского

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Европейский парламент принял решение о присвоении премии академика А. Д. Сахарова народу Украины в лице президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Европарламента Роберту Метсолу.

Зеленский вошел в топ-3 финалистов. В перечне также были основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и организация "Комиссия правды" из Колумбии.

Вручение премии Европарламент проводит ежегодно. По мнению участников организации, она присваивается тем, кто вносит значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей.

Премию академика А. Д. Сахарова учредили в 1988 году. В 2020 году ее присвоили женщинам Белоруссии, в 2021-м – политику Алексею Навальному. После ее вручения Навальному первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Европарламент девальвировал премию.

Торжественное вручении состоится 14 декабря 2022 года в Страсбурге.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. По словам украинского лидера, подобная процедура будет отвечать значению для защиты сообщества страны.

Вступление в НАТО Украины поддержали девять стран Европы. Подпись в декларации поставили лидеры Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.

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