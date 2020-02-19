Boeing проверяет самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Фото: TASS/Ted S. Warren/AP

Американская корпорация Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX после того, как в их топливных баках обнаружили мусор, сообщает "Газета.ру".

Всего обследуют 400 лайнеров, еще не поступивших к заказчикам. Проверка нужна, чтобы избежать потенциальную опасность.

Отмечается, что несмотря на инцидент, самолеты поступят в эксплуатацию вовремя.

Ранее сообщалось, что американский Boeing 737 перестал быть самым продаваемым самолетом в мире из-за двух катастроф Boeing 737 MAX и приостановки эксплуатации этой модели.

Самолет Boeing 737 утратил свое лидерство по общему числу заказов, однако по количеству самолетов, уже поставленных покупателям, эта модель продолжает занимать первую строчку.

По мнению экспертов, причиной этого стали две катастрофы Boeing 737 MAX – в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019 года. После этого эксплуатация самолетов была приостановлена.