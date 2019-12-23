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Глава Boeing Денис Меленберг уходит в отставку, сообщает ТАСС. На этой должности его сменит Дэвид Кэлхун.

Руководитель американской компании уходит в отставку на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 MAX. Отмечается, что задачей нового руководства станет "безопасное возвращение 737 MAX" к полетам.

Ранее сообщалось, что американский Boeing 737 перестал быть самым продаваемым самолетом в мире из-за двух катастроф Boeing 737 MAX и приостановки эксплуатации этой модели. Лидером рейтинга стал самолет A320 европейского консорциума Airbus.

Самолет Boeing 737 утратил свое лидерство по общему числу заказов, однако по количеству самолетов, уже поставленных покупателям, эта модель продолжает занимать первую строчку.

По мнению экспертов, причиной этого стали две катастрофы Boeing 737 MAX – в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019 года. После этого эксплуатация самолетов была приостановлена.