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Экономика

10:57

Boeing 737 потерял лидерство в рейтинге самых продаваемых самолетов в мире

экономика

Фото: ТАСС/EPA/GARY HE

Американский Boeing 737 перестал быть самым продаваемым самолетом в мире из-за двух катастроф Boeing 737 MAX и приостановки эксплуатации этой модели. Лидером рейтинга стал самолет A320 европейского консорциума Airbus. Об этом сообщает "Газета.ру".

Самолет Boeing 737 утратил свое лидерство по общему числу заказов, однако по количеству самолетов, уже поставленных покупателям, эта модель продолжает занимать первую строчку.

По мнению экспертов, причиной этого стали две катастрофы Boeing 737 MAX – в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019 года. После этого эксплуатация самолетов была приостановлена.

В следующем месяце компания может возобновить поставки самолетов 737 Max. Они поступят в эксплуатацию к январю будущего года после их сертификации для возобновления коммерческого обслуживания.

Ранее корпорация Boeing выделила 100 миллионов долларов для выплат семьям жертв катастроф 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Средства пойдут на обеспечение потребностей семей и общин, пострадавших в результате этих авиакатастроф. Пятьдесят миллионов долларов предназначены для оказания немедленной финансовой поддержки семьям жертв крушения.

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