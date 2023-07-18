Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы лидера страны.

Документ создает правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных единицах Белоруссии.

Кроме того, данный закон формирует дополнительные условия для оказания содействия территориальным правоохранительным органам при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и прочих посягательств.

Закон также определяет само понятие народного ополчения, а также вопросы его финансового и материального обеспечения, порядок зачисления граждан в ополчение и другое. Устанавливаются права и обязанности добровольца народного ополчения вместе с социальными гарантиями для него.

Ранее Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность привлечения к уголовной ответственности за геноцид и другие тяжкие преступления лиц, в том числе умерших.

До этого президент Белоруссии подписал закон, который предусматривает возможность запрета на деятельность в республике средств массовой информации стран, предпринимающих недружественные шаги против белорусских СМИ.