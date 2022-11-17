Белый дом запросил 500 млн долл у конгресса на улучшение стратегического нефтяного резерва

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Администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса 500 миллионов долларов на модернизацию стратегического нефтяного резерва страны, сообщает агентство Reuters.

Как поясняется, выделенные средства пойдут на развитие хранилищ в Техасе и Луизиане.

В начале октября Совет ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций, в который вошел потолок цен на нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

После этого агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена пересмотрела в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть. Отмечалось, что такое решение было принято из-за того, что Вашингтон не смог достичь договоренности со многими странами о реализации ранее планируемых ограничений.



Страны Запада пока не приняли решений по предельной цене на российскую нефть

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