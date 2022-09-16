Судьба титулов детей Гарри и Меган станет известна после окончания траура по Елизавете II

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Решение о титулах для детей принца Гарри и Меган Маркл будет принято после окончания траурного периода по королеве Елизавете II, сообщает "Газета.ру".

"Король сосредоточен на периоде траура, поэтому маловероятно, что будет сделано какое-либо объявление по другим титулам в этот период. Я уверен, что в какой-то момент обсуждение состоится, но не в период королевского траура", – сказал представитель Карла III.

Уточняется, что Арчи и Лилибет стали шестым и седьмым в очереди престолонаследия после смерти Елизаветы II, соответственно, они получили право носить титул принца и принцессы. При этом в Букингемском дворце данную информацию не прокомментировали.

Королева Елизавета, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Накануне там началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится до понедельника.

