РИА Новости: польский завод "Меско" производил боеприпасы для ВСУ

Фото: depositphotos/trekandshoot

Польский завод "Меско", на котором произошел взрыв, производил оружие и боеприпасы для украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные с сайта предприятия.

В частности, завод выпускал переносные зенитные ракетные комплексы и танковые снаряды. В 2022 году он заключил сделку с Пентагоном о продаже нескольких сотен ПЗРК Piorun для их дальнейшей передачи ВСУ, а в 2023 году завод подписал контракт с украинской компанией ARTeM на производство 125-миллиметровых танковых боеприпасов.

Взрыв на оружейном заводе "Меско" в Польше прогремел 10 июня. Директор предприятия Эльжбета Сренявская отметила, что в результате инцидента погиб 59-летний мужчина. Кроме того, при взрыве пострадал еще один человек, однако он смог самостоятельно выбраться из здания.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что польские власти не подозревают участия "внешних сил" во взрыве на заводе "Меско".

