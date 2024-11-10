Mirror: власти Ирака могут понизить возраст согласия для девочек до 9 лет

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Ультраконсервативные мусульманские партии Ирака подали заявку на принятие законопроекта, который понизит возраст согласия для девочек в стране с 18 до 9 лет. Об этом сообщает издание The Mirror.

По информации журналистов, документ уже прошел второе чтение в парламенте страны.

Власти Ирака считают, что эта мера "приведет управление страной в соответствие со строгой интерпретацией исламского права", а также защитит молодых девушек от "аморальных отношений".

Активисты назвали данный законопроект катастрофой, подчеркнув, что он легализует изнасилование детей.

В сентябре прошлого года в центре Брюсселя прошла акция протеста с требованием отменить обязательную программу школьного сексуального образования. В протестах приняли участие около полутора тысяч человек. Главным лозунгом акции стала фраза "Руки прочь от наших детей!".

В феврале того же года конгресс депутатов Испании одобрил новый закон о защите животных, согласно которому зоофилия больше не считается уголовным преступлением, если животному не наносится никакого вреда.