На Украине заявили о почасовых отключениях электроэнергии по всей стране 9 ноября

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На всей территории Украины в среду, 9 ноября, будут введены почасовые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Уточняется, что наибольшие отключения планируются в Киеве и 10 областях, в том числе в Черниговской, Житомирской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской.

Также сообщается, что аварийных отключений на данный момент не планируется.

"<...> экономно потребляйте электроэнергию и не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Укрэнерго".

Ранее издание New York Times сообщило, что в Киеве начали планировать полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов жителей города.

В конце октября стало известно, что в Киевской области ввели чрезвычайные ограничительные меры в области энергетики с целью недопущения полного отключения от электричества центральных регионов Украины.

С 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.



В Киеве вновь провели веерные отключения электроэнергии

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