Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами и генераторами в преддверии зимы

Фото: телеграм-канал "Віталій Кличко"

Мэр Киева Виталий Кличко попросил Запад обеспечить Украину одеялами и генераторами в преддверии зимы, сообщает РИА Новости.

По его словам, если Запад не сделает это в срочном порядке, то этой зимой украинцы замерзнут насмерть от холода. Кличко отметил, что киевские власти готовятся к худшему сценарию.

Он подчеркнул, что риск гуманитарных проблем достаточно велик, поэтому призвал украинцев, у которых есть возможность эту зиму прожить за пределами Украины, оставаться там.

Ранее в Киевской области ввели чрезвычайные ограничительные меры в области энергетики с целью недопущения полного отключения от электричества центральных регионов Украины. Глава областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что граждане должны быть готовы к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок. Ранее составленные графики аварийных отключений уже неактуальны, в ближайшее время отключения станут более продолжительными.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в настоящее время в украинской столице наблюдается дефицит электроэнергии, который составляет от 25 до 50%. Он уточнил, что этот показатель меняется в зависимости от нагрузки на сети. Кличко добавил, что электроснабжение Киева может быть восстановлено через две-три недели.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о поражении значимого энергетического объекта в ночь с 26 на 27 октября. В связи с этим в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях наблюдается большой дефицит электроэнергии.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту.



В Киеве вновь провели веерные отключения электроэнергии

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