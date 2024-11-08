NBC: собака-робот приступила к патрулированию резиденции Трампа в Мар-а-Лаго

Фото: youtube.com/NEWSCENTERMaine

Территорию вокруг резиденции избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида патрулирует собака-робот. Ролик опубликовало региональное отделение телекомпании NBC.

По данным телеканала, повышенные меры безопасности в поместье Трампа были введены после его победы на выборах. На дежурство также заступили вооруженные катера береговой охраны.

Как отмечают журналисты, в США робособаки все чаще используются правоохранительными органами при выполнении задач по обеспечению безопасности.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Республиканцев на них представил Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Первый уже назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов.

Действующий американский лидер Джо Байден заверил, что 20 января мирно передаст полномочия главы государства. Он уже отдал соответствующие поручения своей администрации.

