NBC: собака-робот приступила к патрулированию резиденции Трампа в Мар-а-Лаго

08 ноября, 14:57В мире
Фото: youtube.com/NEWSCENTERMaine
Территорию вокруг резиденции избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида патрулирует собака-робот. Ролик опубликовало региональное отделение телекомпании NBC.
По данным телеканала, повышенные меры безопасности в поместье Трампа были введены после его победы на выборах. На дежурство также заступили вооруженные катера береговой охраны.
Как отмечают журналисты, в США робособаки все чаще используются правоохранительными органами при выполнении задач по обеспечению безопасности.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Республиканцев на них представил Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Первый уже назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов.
Действующий американский лидер Джо Байден заверил, что 20 января мирно передаст полномочия главы государства. Он уже отдал соответствующие поручения своей администрации.
Дональд Трамп назвал свою победу на выборах "золотой эпохой в истории США"