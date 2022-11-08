Иностранцев удивили цены и ассортимент продуктов в России на фоне санкций

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Пользователей YouTube из стран Запада удивили цены в российском супермаркете и обилие продуктов после восьми месяцев пребывания РФ под санкциями. Свое мнение иностранцы высказали в комментариях к ролику австралийского блогера Travelling with Russell, который посетил один из московских гипермаркетов.

В видеоролике отмечается, что многие западные бренды ушли из России, однако их нишу успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях, например, как с газированными напитками, все свелось только к смене названия.

"Удивлен цене и изобилию в супермаркете. Здесь, во Франции, все дорого, и некоторые продукты недоступны, такие как масло, мука, горчица. <...> СМИ каждый день говорят, что санкции наносят ущерб российской экономике. Спасибо, что показали нам реальность в этом видео", – написал пользователь с ником Hoje Mc.

"Я живу на Среднем Западе США и никогда не видела такого большого продуктового магазина с таким разнообразием! Кроме того, <...> все ваши цены низкие! Я бы сказала, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю", – отметила Karen Brojakowski.

Пользователь с ником Tony указал, что все цены в российских магазинах уже включают в себя налоги, поэтому на ценниках указана окончательная стоимость продуктов, к которой не нужно добавлять НДС.

Пользователь с ником sylwek91, в свою очередь, отметил, что санкции больше всего наносят ущерб жителям Европы, но "коррумпированные власти продолжают танцевать под дудку их хозяев с Уолл-стрит".

"После того, как это видео было опубликовано <...>, сюда прибежала куча украинских ботов, кричащих, что это неправда. Это все правда. Еды в России много и на любой кошелек", – написала Ariel Zin.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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