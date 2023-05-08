НАТО повысила готовность ВВС над Черным морем из-за российского истребителя – СМИ

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Североатлантический альянс привел в повышенную боевую готовность свои воздушные силы над Черным морем из-за приближения российского истребителя к польскому пограничному самолету. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник.

По информации анонимного представителя Альянса, инцидент произошел в прошедшую пятницу, 5 мая. Он добавил, что НАТО продолжает сохранять бдительность.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что восемь сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22МЗ провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной частью Японского морей.

До этого в военном ведомстве рассказали, как российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем.

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