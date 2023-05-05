У России есть козырь в виде авиации перед наступлением ВСУ – СМИ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Наличие авиации станет серьезным преимуществом России в контексте контрнаступления украинской армии. Об этом пишет Newsweek.

"(В составе ВКС РФ имеется. – Прим. ред.) 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением", – говорится в материале.

По словам автора статьи, резервы российских ВКС минимум в десять раз превосходят украинские. При этом Москва их в полной мере еще ни разу не применяла. Отмечается, что Киеву перед наступательными действиями придется серьезно подготовить свою систему ПВО.

Ранее экс-офицер британской разведки Филипп Ингрэм заявил, что удары ВКС России по стратегическим военным объектам на Украине могли повлиять на готовность ВСУ к контрнаступлению. Он напомнил, что российской авиацией было уничтожено в том числе одно из ключевых предприятий ВПК Украины.

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