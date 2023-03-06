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В США опасаются, что Китай может использовать портовые краны для шпионажа – СМИ
Фото: depositphotos/ChinaImages
Власти Соединенных Штатов обеспокоены тем, что Китай может использовать для шпионажа портовые краны, которые поставляются в США. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Согласно его информации, краны производства китайской компании ZPMC с помощью сенсоров могут определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров. Подобные краны уже прозвали в Штатах "троянским конем".
По данным издания, эти краны работают в морских портах по всей стране, а также в тех, которыми пользуются военные. Таким образом, Пекин мог бы получать информацию о всех материалах, которые ввозятся в Соединенные Штаты и вывозятся из них для поддержки американских военных операций по всему миру, говорится в статье.
Ранее представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы Китай помог Украине в военном плане. Он также в очередной раз предостерег Китай от оказания какой-либо военной помощи России в конфликте на Украине.
До этого в МИД Китая призвали Вашингтон прекратить продажу вооружений Тайваню. По словам официального представителя ведомства Мао Нин, Пекин будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты безопасности своего государства.
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