Россия и Китай не поддержали два пункта по Украине в итоговом документе глав G20

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Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Цинь Ган не согласились с двумя пунктами по Украине в итоговом документе глав Группы двадцати. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на содержание документа, составленного председателем по итогам встречи министров в Нью-Дели.

"Пункты 3 и 4 этого документа, взятые из Декларации лидеров G20 на Бали (15–16 ноября 2022 года), были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая", – следует из резюме.

При этом все министры высказали согласие с пунктами 1, 2, а также с тезисами с 5-го по 24-й.

Встреча министров ранее началась с минуты молчания в память о погибших после сильных землетрясений в Турции и Сирии.

Встреча G20 будет проходить на протяжении двух дней. На мероприятии присутствуют в том числе специально приглашенные Индией министры и международные организации.



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