Жителя Турции приговорили к четырем годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях – СМИ

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В Турции суд приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы местного жителя за угрозы президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану в социальных сетях. Об этом пишет CNN Türk.

Как сообщает издание Hürriyet со ссылкой на содержание иска, обвинение понимало под угрозами лайки в соцсетях, которые обвиняемый ставил под некоторыми публикациями об Эрдогане.

В зале суда отец подсудимого заявлял, что его сын страдает умственной отсталостью, и требовал его оправдания. Однако позже выяснилось, что обвиняемый был психически здоров, в связи с чем его приговорили к тюремному заключению.

Уточняется, что мужчина незадолго до этого уже был приговорен к более чем 5 годам лишения свободы по аналогичному обвинению, однако приговор был отменен Кассационным судом.

Ранее сообщалось, что американского блогера Тревора Джейкоба посадили в тюрьму на шесть месяцев за намеренное крушение самолета ради видео на YouTube. При этом изначально блогеру грозило до 20 лет тюремного срока и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

До этого суд в итальянском городе Турине перевел из тюрьмы под домашний арест 35-летнего осужденного, убившего свою подругу, из-за ожирения и психологических проблем.