Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

10:03

Трамп выиграл первичные выборы во время "супервторника"

за рубежом

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп выиграл первичные выборы в 13 штатах во время "супервторника", сообщает "Газета.ру".

Соперниками нынешнего главы государства стали губернатор Массачусетса Уильям Флойд Уэлд и бизнесмен Роки де ла Фуэнте. Трамп одержал победу в Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Массачусетсе, Оклахоме, Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Техасе, Теннесси и Юте.

Кроме того, в штатах Мэн и Миннесота действующий президент США обеспечил себе единогласную поддержку.

"Супервторник" – день проведения первичных выборов в 14 штатах США и Самоа. На нем определяются делегаты, которые будут поддерживать президента на предстоящих выборах.

На фоне грядущего голосования по будущему президенту страны в США активно распространяются слухи о вмешательстве России в этот процесс. В связи с этим американские демократы предложили ввести санкции против РФ. В то же время Дональд Трамп заявления о российском вмешательстве считает дезинформацией.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика