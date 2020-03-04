Трамп выиграл первичные выборы во время "супервторника"

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Президент США Дональд Трамп выиграл первичные выборы в 13 штатах во время "супервторника", сообщает "Газета.ру".

Соперниками нынешнего главы государства стали губернатор Массачусетса Уильям Флойд Уэлд и бизнесмен Роки де ла Фуэнте. Трамп одержал победу в Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Массачусетсе, Оклахоме, Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Техасе, Теннесси и Юте.

Кроме того, в штатах Мэн и Миннесота действующий президент США обеспечил себе единогласную поддержку.

"Супервторник" – день проведения первичных выборов в 14 штатах США и Самоа. На нем определяются делегаты, которые будут поддерживать президента на предстоящих выборах.

На фоне грядущего голосования по будущему президенту страны в США активно распространяются слухи о вмешательстве России в этот процесс. В связи с этим американские демократы предложили ввести санкции против РФ. В то же время Дональд Трамп заявления о российском вмешательстве считает дезинформацией.