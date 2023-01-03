Жители Германии стали больше экономить из-за роста цен на электроэнергию – СМИ

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Жители Германии охвачены пессимизмом и опасениями за свое благосостояние. Об этом со ссылкой на данные исследования потребительского доверия сообщает газета Die Welt.

По информации издания, инфляция оказывает на людей огромное давление, а из-за повышающейся стоимости жизни и расходов на электроэнергию немцы стали активнее экономить.

В исследовании указано, что почти каждый четвертый житель ФРГ оценивает свое состояние более негативно, чем когда либо. А 56% респондентов заявили, что пессимистично смотрят в будущее.

В конце ноября стало известно, что власти германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия объявили чрезвычайно финансовое положение из-за энергетического кризиса. Как заявлял местный министр финансов Маркус Оптендренк, регион находится в рецессии, которая продлится до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начали отключать отопительные приборы для экономии энергии. Власти Соединенного Королевства также рекомендовали жителям снизить температуру в домашних котлах и предпринять меры по уменьшению утечки тепла через окна и двери.



Власти Британии дали советы своим гражданам по экономии электроэнергии

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