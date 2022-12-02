Около 80 тыс деревьев высадят в Британии в память о Елизавете II – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Порядка 80 тысяч деревьев высадят в Великобритании в память о королеве Елизавете II. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, на эти цели министерством охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития страны было выделено 499 тысяч фунтов стерлингов (свыше 600 тысяч долларов).

Председатель комиссии по лесному хозяйству Уильям Уорсли уточнил, что реализация такого предложения станет "непреходящей данью уважения" монарху за выдающиеся заслуги перед государством и гражданами.

Кроме того, по его словам, зеленые насаждения имеют большое значение в борьбе с изменением климата и защите биоразнообразия.

Ранее сообщалось, что аэропорт во французском городе Ле-Туке-Пари-Плаж переименуют в честь скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II. Отмечалось, что город, в котором расположена авиагавань, пользуется большой популярностью у британцев.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Он взял имя Карл III.



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