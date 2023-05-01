На президентских выборах Парагвая победил кандидат от правящей партии

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Кандидат от правящей партии "Колорадо" Сантьяго Пенья одержал победу на президентских выборах в Парагвае. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Так, согласно итогам подсчета более 99% голосов, Пенья набрал 43% голосов по сравнению с 27% у его основного соперника на выборах – кандидата от оппозиционной Подлинной либерально-радикальной партии Эфраина Алегре.

Уходящий президент Парагвая Марио Абдо Бенитес поздравил Пенью с победой и назвал его избранным президентом. Алегре признал свое поражение, заявив, что его партия, вероятно, приложила недостаточное количество усилий.

Сантьяго Пенья официально вступит в должность президента Парагвая 15 августа.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что хочет принять участие в предстоящих выборах главы региона.

До этого американский лидер Джо Байден официально заявил, что будет участвовать в предстоящих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Вместе с ним свою кандидатуру выдвинула вице-президент США Камала Харрис.