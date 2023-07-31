В Кремле подтвердили планы проведения телефонного разговора Путина и Эрдогана

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Конкретной информации с датами предполагаемого визита Владимира Путина в Турцию нет, однако его телефонный разговор с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдет 2 августа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"С позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", – подчеркнул он.

29 июля Путин заявлял о планируемом разговоре с президентом Турции.

"Я не знаю, мы договаривались о том, что увидимся: или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Посмотрим", – отмечал лидер РФ.

До этого Путин заявил, что договоренности с Турцией по вопросу нахождения в республике боевиков нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) были, однако от других комментариев он отказался. Глава государства также подчеркнул, что выход России из зерновой сделки не связан с передачей Турцией боевиков нацбтальона на Украину.

Ранее Песков сообщил, что в графике Владимира Путина нет предстоящих контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"