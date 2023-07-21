Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:20

Политика

Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом

Фото: kremlin.ru

В графике Владимира Путина нет предстоящих контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее турецкий лидер заявил о подготовке визита Путина в страну в августе текущего года. Эрдоган также сообщил об общих позициях с президентом РФ по вопросу зерновой сделки и выразил надежду на возобновление инициативы совместными усилиями.

До этого разговор политиков был сосредоточен на ситуации вокруг Каховской ГЭС. В ходе телефонных переговоров Эрдоган заявил Путину о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС.

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки

Читайте также

властьполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика