Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом

Фото: kremlin.ru

В графике Владимира Путина нет предстоящих контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее турецкий лидер заявил о подготовке визита Путина в страну в августе текущего года. Эрдоган также сообщил об общих позициях с президентом РФ по вопросу зерновой сделки и выразил надежду на возобновление инициативы совместными усилиями.

До этого разговор политиков был сосредоточен на ситуации вокруг Каховской ГЭС. В ходе телефонных переговоров Эрдоган заявил Путину о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС.



Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки