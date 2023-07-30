Путин поздравил моряков и всех граждан России с Днем ВМФ

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Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан Российской Федерации с Днем Военно-морского флота (ВМФ) на Главном военно-морском параде.

"Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой", – сказал глава российского государства.

Президент РФ сказал, что Россия последовательно наращивает мощь военно-морского флота, который только в этом году пополнится на 30 кораблей разных классов. По словам Путина, Россия уверенно осуществляет масштабные задачи национальной морской политики.

Он отметил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий", на нем уже поднят Георгиевский военно-морской флаг, который является знаком незыблемости военно-морских традиций, а также символом мужества, отваги и непреклонности военных моряков.

В ходе своей речи Путин напомнил, что в 2023 году исполнилось 320 лет Балтийскому флоту, 290 лет – Северному, и 240 лет – Черноморскому.

"Вместе с Тихоокеанским флотом и Каспийской флотилией они составляют нерушимый оплот обороноспособности нашей страны, надежно обеспечивают национальные интересы России в Мировом океане, крепко хранят вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к своему делу", – сказал российский лидер.

По словам президента РФ, суровые будни на флоте требуют наивысшей ответственности, профессионализма и решительности.

Обращаясь к участникам парада, Путин сказал, что моряки России в настоящее время отдают все свои силы, проявляют героизм, доблестно сражаются, как и великие предки. Президент поблагодарил личный состав Военно-морского флота РФ за безупречное выполнение стоящих перед ними задач, а также за надежность, усердие, стойкость и за безупречную преданность Отчизне.

"Слава Военно-морскому флоту России! Ура!" – провозгласил Путин в завершение своего выступления на параде.

В воскресенье, 30 июля, Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Президент РФ вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу на борту катера обошел парадную линию боевых кораблей на Неве.

По приглашению президента на параде находились главы ряда стран Африки, участвовавшие в саммите "Россия – Африка". Среди них – президенты Буркина-Фасо, Республики Конго, Мали и Эритреи, заместитель председателя Верховного совета Судана, премьер-министр Объединенной Республики Танзания, вице-президент Экваториальной Гвинеи, а также и глава делегации Эсватини.

В качестве личного гостя Путина на параде стал водитель пожарного отряда из Магадана Вадим Горелов со своей многодетной семьей.