28 октября, 12:43Политика
Песков заявил, что на саммите БРИКС были приняты меры безопасности лидеров стран
Фото: kremlin.ru
В Казани на саммите БРИКС были приняты все необходимые меры безопасности для Владимира Путина и остальных приглашенных лидеров стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Меры безопасности касались в том числе здоровья, и они были выполнены на высшем уровне, заключил Песков.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. По словам Путина, новые участники БРИКС увидели в объединении взаимное уважение, которое является неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью.
В рамках саммита лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой фиксируются итоги саммита и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планируется распространить в ООН.
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