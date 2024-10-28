Песков заявил, что на саммите БРИКС были приняты меры безопасности лидеров стран

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В Казани на саммите БРИКС были приняты все необходимые меры безопасности для Владимира Путина и остальных приглашенных лидеров стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Меры безопасности касались в том числе здоровья, и они были выполнены на высшем уровне, заключил Песков.

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. По словам Путина, новые участники БРИКС увидели в объединении взаимное уважение, которое является неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью.

В рамках саммита лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой фиксируются итоги саммита и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планируется распространить в ООН.