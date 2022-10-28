Песков подтвердил проведение встречи Путина, Пашиняна и Алиева 31 октября

Фото: Агнтство "Москва"/Иванко Игорь

Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут трехсторонние переговоры 31 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Пашинян сообщил, что 31 октября встретится с главами России и Азербайджана в Сочи. Армянский премьер отметил, что Ереван согласен работать над урегулированием отношений с Баку на принципах, предложенных Россией.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. По данным Еревана, военнослужащие Азербайджана совершили обстрел территории Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Отмечалось, что под обстрел попали позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атакой оказались и гражданские объекты.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!