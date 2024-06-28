Путин спрогнозировал рост ВВП РФ в первом полугодии 2024-го до 5%

Фото: kremlin.ru

Рост ВВП в России в первом полугодии текущего года составит около 5%, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.

По его словам, за период 2023-го рост показал 3,6%, а за первый квартал 2024 года вышло 5,4%

"Посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны", – сказал лидер РФ.

До этого Путин заявлял, что ВВП России по итогам 2024-го может прибавить более 3%. Он уточнял, что реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития.

ВВП России будет расти в среднем на 2% в год до 2027 года, считает экономист Константин Тузов. По его словам, таким образом экономика России увеличится через три года на 8,5% по сравнению с уровнем 2023 года. Также эксперт прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения, который произойдет за счет умеренного повышения инфляции и некоторого увеличения зарплаты из-за нехватки кадров.

