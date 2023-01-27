В Кремле рассказали, за что осужденный из ЧВК "Вагнер" получил госнаграду

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин наградил осужденного за разбой бойца ЧВК "Вагнер" Айка Гаспаряна. Его слова передает "Газета.ру".

Пресс-секретарь объяснил, что мужчина проявил геройство во время специальной военной операции.

Накануне Володин поручил обсудить поправки в Уголовный кодекс о дискредитации бойцов ЧВК. Письмо с соответствующей просьбой ему направил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Он уточнил, что тех, кто на самых опасных участках фронта рискует своей жизнью и погибает за страну, представляют людьми второго сорта. Пригожин обратил внимание на то, что это не позволяет таким людям искупить свою вину перед обществом и стать полноправными его членами.

Путин вручил боевые награды российским военнослужащим

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