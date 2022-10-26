15:57Безопасность
Путин поручил усилить меры безопасности на энергетических и транспортных объектах РФ
Фото: СК РФ
Владимир Путин указал на необходимость усилить меры безопасности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры России. Об этом он заявил на заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
"Взрыв на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, вокруг других атомных станций и ряд других инцидентов показывают, что повышенные меры безопасности должны быть приняты в отношении критически важных объектов транспортной и энергетической структур", – объяснил глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что требуется максимально защитить как названные объекты, так и места массового пребывания людей.
8 октября на участке Крымского моста произошел взрыв, который не только обрушил два сегмента инженерного сооружения, но и спровоцировал возгорание семи топливных цистерн проходящего мимо железнодорожного состава.
Путин позже объявил, что взрыв произошел из-за действий украинских спецслужб. Об этом же сообщили в ФСБ РФ после соответствующей проверки.
Специалисты начали демонтаж пролетов правой части Крымского моста
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