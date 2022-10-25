Путин призвал усилить конкуренцию для повышения качества продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для существенного улучшения качества выпускаемой в России продукции необходимо усиление конкуренции и появление новых производителей, заявил Владимир Путин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ на фоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны появиться новые производители, эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном, новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции", – сказал президент.

По словам главы государства, это должно учитываться при развитии всей российской экономики, в том числе медицинской и строительной отраслей.

Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве России для обеспечения возникающих в ходе спецоперации на Украине потребностей 21 октября. Его возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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