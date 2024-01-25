Песков заявил, что антироссийская политика Запада сейчас на пике

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Западная политика, направленная против России, на данный момент находится на пике, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Линия на сдерживание нашей страны, давления на нее никуда не уходила. Она временами обостряется, временами уходит в пассив. Сейчас она находится, наверное, на пике", – высказался он.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что определяет эту политику НАТО. По мнению Пескова, все решения принимаются в Вашингтоне.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что мировое население должно быть готово к войне с Россией в ближайшие 20 лет. В частности, он сообщил о необходимости создать систему, которая позволила бы обучить как можно больше людей в случае начала войны. Он также похвалил Швецию, которая рекомендовала гражданам подготовиться к противостоянию перед своим вступлением в Альянс.

До этого СМИ писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц из-за страха остаться один на один в "противостоянии" с Владимиром Путиным призвал Евросоюз нарастить помощь украинской стороне.



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