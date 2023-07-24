Мишустин прибыл с визитом во Владивосток

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба Госдумы РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл во Владивосток, начав традиционную ежегодную поездку по регионам Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Во Владивостоке премьер-министр выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений", а также проведет встречу с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф" на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

У Мишустина также запланированы и прочие мероприятия, среди которых встречи с местными губернаторами. В должности председателя правительства РФ Мишустин посещает Владивосток впервые.

Ранее сообщалось о рабочем визите Владимира Путина в Мурманск. В ходе поездки в российский регион президент посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК Мурманск" в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива.

Помимо этого, Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ – 2" в Мурманской области. Он выразил уверенность, что проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ – 2" реализуют качественно и в срок.