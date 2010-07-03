Госдума приняла закон о стабилизации цен на бензин

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Депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем, окончательном чтении закон, который вводит новый механизм регулирования цен на бензин, разработанный для стабилизации стоимости топлива.

Предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 до 51 тысячи рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС). Цену дизельного топлива хотят снизить с 50 до 46 тысяч рублей за тонну (41,75 рубля за литр на АЗС).

Также будет установлено ежегодное увеличение оптовых цен на топливо на 5% до 2024 года. При этом в 2019 году компенсационный коэффициент предлагается повысить с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива. Начиная с 2020 года – с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отношении дизеля.

Также с 1 августа текущего года в отношении авиационного керосина законопроектом предусматривается введение обратного акциза. Применять его планируется при высоких мировых ценах на нефть (более 70 долларов за баррель).

В этом месяце заканчивается действие соглашения правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. При этом жители многих регионов ощутили подорожание бензина. С 4 по 10 июня цены увеличились на 0,3 процента. Средняя розничная цена топлива марки АИ-92 с 10 по 14 июня выросла на 11 копеек за литр (42,33 рубля), марки АИ-95 – на 10 копеек (45,5 рубля).

Ранее сообщалось, что ФАС предложила новый способ стабилизировать оптовые цены на бензин. В ведомстве считают, что нужно упорядочить торговлю на бирже со стороны независимых НПЗ. Сейчас их доля на рынке составляет 10-15 процентов.

Между тем Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин. Среди причин скачка названы сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, увеличение поставок топлива за рубеж.