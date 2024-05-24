Песков сообщил о подготовке визита Путина в Северную Корею

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Визит Путина в Северную Корею находится на стадии подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как известно, у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что о датах поездки будет сообщено дополнительно.

Ранее Путин находился с первым после переизбрания зарубежным визитом в Китае. Его визит продлился два дня, 16 и 17 мая. Первый день российский лидер провел в Пекине, а в следующий день он посетил Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян.

Так, в Харбине Путин принял участие в церемонии открытия 8-го российско-китайского ЭКСПО и 4-го российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.