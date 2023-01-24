Песков напомнил о свободе судоходства, говоря о планах Эстонии расширить прибрежную зону

Фото: ТАСС/ЕРА/TOLGA BOZOGLU

Свобода судоходства обеспечивается международным морским правом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Эстонии расширить прибрежную зону в Финском заливе.

Он подчеркнул, что есть международное морское право и Россия исходит именно из этого.

Ранее Таллин заявил, что прорабатывает планы по введению "прилежащей зоны" на расстоянии более 40 километров от исходной линии территориального моря Эстонии. Это может усложнить передвижение российских судов в Финском заливе.

Накануне Россия приняла решение о снижении уровня дипломатических отношений с Эстонией в ответ на сокращение действующих послов РФ в Таллине. РФ попросила дипломата из Эстонии покинуть страну до 7 февраля.

В ответ на это Эстония заявила об аналогичном решении для российского посла в Таллине. Он, по заявлению МИД Эстонии, также обязан покинуть страну до 7 февраля.



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