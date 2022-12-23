Путин прибыл в Тулу для совещания по обеспечению потребностей ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл в Тулу для совещания по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

По плану президент посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Там выпускают высокоточное оружие.

Путин вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым осмотрят ситуационный центр губернатора.

Ранее сообщалось, что 16 декабря Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в спецоперации. Президент ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался рассказать подробности местоположения объединенного штаба специальной военной операции, который посетил Путин. Он уточнил, что Кремль не имеет права этого делать.



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