Песков заявил, что россияне активно подписывают контракты с Минобороны РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотни россиян активно подписывают контракты с Минобороны РФ, проходят обучение, после чего направляются в зону спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Наши граждане очень активно подписывают контракты с министерством обороны, идут служить на контрактной основе... Этих людей очень много – сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию", – отметил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, граждане сначала проходят курсы обучения, подготовку, поэтому потребности говорить о мобилизации нет.

В сентябре Владимир Путин потребовал нарастить штатную численность российской армии до 2 389 130 единиц, включая 1,5 миллиона военных.

До этого Путин подписывал соответствующий указ в декабре 2023 года. Тогда штатная численность ВС РФ увеличилась до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

В свою очередь, в Минобороны РФ объясняли, что предельная численность ВС была увеличена на 170 тысяч человек из-за роста угроз для России, которые возникают в связи с проведением СВО и расширением НАТО. Дополнительное наращивание боевого состава и численности российской армии в МО РФ назвали адекватной реакцией на агрессивную деятельность Альянса.

