Песков назвал вбросом информацию о нежелании КНР наращивать поставки газа из РФ

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Информация о том, что Китай якобы не хочет наращивать поставки газа из России, является вбросом, в реальности все обстоит совсем наоборот. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в ходе переговоров в Москве председатель КНР Си Цзиньпин не дал явного согласия на наращивание поставок российского газа. Собеседники издания считают, что Пекин боится повторить ошибку европейских коллег и стать зависимым от РФ в плане энергетики.

"Bloomberg дает ведь сообщение, но они не указывают ни источник, ничего. Похоже просто на такие малоквалифицированные вбросы", – сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что накануне главы России и КНР обсуждали планы по расширению энергетического сотрудничества, в том числе затронули газопровод "Сила Сибири – 2". Кроме того, Песков отметил, что 21 марта "Газпром" побил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по трубопроводу.

С 20 по 22 марта состоялся государственный визит Си Цзиньпина в РФ. Во вторник в Кремле прошли переговоры в узком и расширенном составах. По их итогам Владимир Путин сообщил, что стороны договорились расширять энергетическое взаимодействие.

Как отмечал президент РФ, к 2030 году общий объем поставок российского голубого топлива в Китай составит по меньшей мере 98 миллиардов кубометров, а сжиженного природного газа – 100 миллионов тонн.



Си Цзиньпин завершил свой визит в Москву

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