Иностранные СМИ и правозащитники молчат об обстрелах ВСУ жилых кварталов Донецка – Путин

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам Донецка, при этом зарубежные СМИ и правозащитники ничего не говорят об этом, заявил Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

"Обращаем внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса не подают", – приводит слова президента РФ РИА Новости.

Пушилин согласился с Путиным, указав, что ВСУ целенаправленно ведут веерные обстрелы по площадям в Донецке, Макеевке и Горловке.

По данным врио главы ДНР, с 2 по 18 декабря только в Донецке от украинских обстрелов погибло больше 20 человек.

Встреча президента и врио главы ДНР прошла 20 декабря в Москве.

Ранее в этот день Путин также провел встречу с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. В ходе беседы президент заявил о сложной ситуации в ЛНР и отметил, что прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей.



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