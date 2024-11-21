Песков напомнил об обязательствах России перед Белоруссией

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства.

"Союзное государство – эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, недавно опубликованной", – отметил он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств. Кроме того, президент республики подчеркнул, что Москва и Минск полностью совпадают во взглядах на международную политику.

Кроме того, Лукашенко не раз указывал, что в случае проявления агрессии в отношении Белоруссии Россия по договору введет в страну военные подразделения.

