Песков прокомментировал сообщения о поставках Киеву противопехотных мин

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Трудно сказать, насколько соответствуют действительности сообщения об одобрении действующим президентом США Джо Байденом поставок на Украину противопехотных мин. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что такое решение вполне возможно, исходя из настроя администрации США.

"Вчерашнее решение по ракетам и ударам по нашим территориям. Возможно, и решение по этим минам", – сказал Песков, добавив, что уходящая администрация США в оставшееся время делает все возможное для продолжения войны на Украине.

Он также напомнил, что Украина является подписантом Оттавской конвенции ООН о запрете противопехотных мин.

"Вы знаете, что эту конвенцию не подписывали ни Россия, ни США. Мы не являемся подписантами. Но подписантом этой конвенции является Украина", – подчеркнул Песков.

Ранее в СМИ появилось информация, что Байден разрешил поставки Киеву противопехотных мин. По данным журналистов, Белый дом рассматривает этот шаг как попытку сдержать наступление российской армии на фронте. При этом оружейные эксперты предупредили об угрозе для мирного населения от данных мин.

Кроме того, Белый дом решил снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России, заявили в Госдепе.