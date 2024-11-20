Пентагон подтвердил разрешение использовать противопехотные мины на Украине

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Министерство обороны США подтвердило разрешение американской администрации применять противопехотные мины на Украине, передает ТАСС.

"Я могу подтвердить, что администрация одобрила использование противопехотных мин на Украине", – заявил представитель Пентагона.

Как отметил собеседник агентства, Украина обязалась не применять эти мины в районах с гражданским населением.

Ранее в СМИ появилось информация, что американский президент Джо Байден разрешил поставки Киеву противопехотных мин. По данным журналистов, Белый дом рассматривает этот шаг как попытку сдержать наступление российской армии на фронте. Тем не менее оружейные эксперты предупредили об угрозе для мирного населения от данных мин.

Кроме того, Белый дом решил снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России, заявили в Госдепе.