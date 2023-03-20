12:42Политика
США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине – Песков
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вашингтон тормозит урегулирование конфликта на Украине, не давая даже снизить интенсивность боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что об этом в открытую говорят и Госдепартамент, и американский Совбез.
"Пока мы с вами видим – и видно это невооруженным глазом – продолжающуюся линию на недопущение какого-либо даже торможения боевых действий", – сказал Песков.
Ранее Владимир Путин заявил, что возможность мирного урегулирования конфликта на Украине зависит от готовности к серьезному разговору. По словам российского лидера, сейчас все указывает на незаинтересованность в разрешении конфликта. Это подтверждают ультимативные требования в адрес России, подчеркнул он.
До этого Путин оценил возможность принятия решения о проведении спецоперации на Украине в 2014 году. Он заявил, что не следует в данном вопросе применять сослагательное наклонение.
По его словам, еще один момент касается готовности страны к серьезным действиям. В Кремле надеялись, что все можно будет разрешить мирным путем, однако Запад готовил Киев к конфликту, добавил президент.
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