Песков заявил, что понимание причин начала СВО может стать основой мирного диалога

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Готовность избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа прислушаться к озабоченностям российской стороны и понять причины начала специальной военной операции может стать основой мирного диалога. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если он попробует способствовать достижению мира, если он покажет готовность прислушаться к нашим озабоченностям, понять причины, почему Россия так действует, тогда может быть создана основа для достижения мира", – отметил пресс-секретарь президента РФ в ходе встречи с главными редакторами индийских СМИ.

Песков также напомнил, что перед выборами Трамп говорил о мире, а не о войне.

Ранее директор по коммуникациям в переходной команде Трампа Стивен Чунг заявил, что только республиканцу под силу добиться урегулирования конфликта на Украине за столом переговоров.

В свою очередь, пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт отмечала, что избранный президент США планирует организовать переговоры между Россией и Украиной для скорейшего завершения конфликта в первую неделю своего президентства.