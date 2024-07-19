Песков прокомментировал предвыборные заявления кандидатов в США

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Политические оппоненты в США в рамках предвыборной кампании делают много различных заявлений, рассчитанных на внутреннюю аудиторию. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, участники политической борьбы используют специальные фразы и формулировки, которые хотят слышать американцы.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае избрания положить конец каждому международному конфликту, который создала администрация действующего лидера Штатов Джо Байдена. По словам политика, это в том числе касается украинского кризиса.

В свою очередь, Байден обвинил американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска в попытке "купить" президентские выборы 2024 года. Он также прикрепил к своему посту ссылку на сайт для пожертвований демократам. По словам Байдена, это поможет победить его предшественника Трампа в президентской гонке.