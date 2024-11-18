Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года

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Владимир Путин поручил российскому кабмину вместе с Госдумой продлить нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до конца 2030 года. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

Соответствующее поручение президента необходимо выполнить в срок до 1 апреля, уточняется в документе. Нулевую ставку НДС для уже работающих гостиниц ввели 1 июля 2022 года, она изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.

Ранее с инициативой продлить отмену НДС выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Тогда это объяснялось увеличением сроков окупаемости.

При этом Госдума уже приняла закон, который позволяет местным властям российских регионов вводить свой туристический налог, который заменит курортный сбор.

