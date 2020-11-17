Замглавы Забайкалья накричала на врачей из-за переполненных стационаров

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова раскритиковала врачей во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.

Аудиозапись с совещания появилась в Сети. Ванчикова высказала недовольство из-за переполненных стационаров и растущего числа новых случаев коронавируса.

"Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост", – заявила она.

Также чиновница раскритиковала работу регионального Минздрава, обвинив его в неспособности вовремя "выдавать нормальные распоряжения".

В России за последние сутки выявили 22 410 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор также сообщил, что в 43 регионах РФ превышен порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Преимущественно это касается взрослого населения страны.

