Путин провел встречу с назначенным врио губернатора Смоленской области

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василием Анохиным. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Во время разговора президент РФ отметил, что Анохин уже работал в Смоленской области, поэтому она не является для него "чужой". Он также подчеркнул, что у назначенного врио губернатора имеется хороший опыт работы в центральных органах власти и в правительстве РФ.

В свою очередь, Анохин рассказал о наиболее насущных вопросах, которые в данный момент беспокоят жителей области и которым необходимо уделить особое внимание.

"Это вопросы здравоохранения, образования, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, а также социального обеспечения, в особенности мобилизованных граждан и членов их семей, чему я уделю первоочередное, особое внимание", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского, который решил покинуть свой пост по собственному желанию, назначив на должность врио губернатора Василия Анохина.

До этого Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. Кузнецов ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства ЛНР.

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